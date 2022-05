Torna la Stramilano dopo due anni di stop per Covid: 55mila iscritti

La corsa non competitiva è giunta alla 49esima edizione e vede anche la partecipazione di 6mila professionisti. Partita in mattinata anche la Stramilanina, dedicata ai più piccoli, e la Stamilano Half Marathon per gli atleti professionisti

Ritorna la Stramilano dopo due anni di stop causa Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO ). La corsa non competitiva per dilettanti e atleti di Milano è arrivata alla 49esima edizione e ha visto la partecipazione di circa 55mila iscritti, tra cui 6mila professionisti.

Le tre corse

Alle 8.30 in Piazza Duomo, dopo l'esibizione della fanfara del terzo reggimento dei carabinieri e quella dell'undicesimo reggimento dei bersaglieri dell'esercito, come da tradizione lo storico cannone d'artiglieria del 1912, con un colpo a salve, ha dato il via alla Stramilano di 10 chilometri, a cui hanno partecipato corridori di ogni età. Sempre in Piazza Duomo, alle 9.30, è partita anche la Stramilanina, dedicata ai più piccoli. L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica Gianni Brera, dove è in programma, tra le altre cose, un'esibizione acrobatica della sezione sportiva di paracadutismo dei carabinieri. Alle 10, invece, da Piazza Castello - che è anche il punto d'arrivo - dopo un nuovo colpo di cannone, è partita anche la Stramilano Half Marathon, riservata agli atleti professionisti che percorreranno 21,097 chilometri.