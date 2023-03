Sydney, Blake Johnston batte record mondiale surfando per 40 ore

Il record

approfondimento

Blake Johnston, barba lunga e rossa, come il colore della sua pelle, scottata dal sole in faccia, scoppia a piangere dalla gioia appena tocca terra. Ha raggiunto il record mondiale stando sul surf per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney senza mai scendere dalla tavola. Ha sfidato l’oceano di notte, il sole cocente di giorno e le invasioni di meduse in acqua. L'australiano ha catturato più di 700 onde in totale, durante serie intervallate da brevi pause per mangiare e spalmarsi creme solari. Le uniche volte che ha lasciato la sua tavola da surf senza mai uscire dall’acqua però, è stato per effettuare i controlli autorizzati dal regolamento da parte dello staff medico che gli ha controllato battito cardiaco e pressione sanguigna prima di lasciarlo ripartire per attaccare un oceano a 24°C, riducendo così il rischio di ipotermia.