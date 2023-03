Milan-Napoli di Champions, quando escono i biglietti e quanto costano

Certificato il derby italiano nei quarti di Champions, si scatena la corsa al biglietto per l’eurosfida tra Milan e Napoli. Ma dove saranno in vendita gli ambiti tagliandi e quando si potrà acquistarli? La partita di andata si giocherà l’11 o il 12 aprile a Milano, mentre il ritorno è previsto a Napoli il 18 o il 19 aprile. Per la prima gara funzionerà con la consueta modalità della prevendita e prelazione per gli abbonati e i prezzi dovrebbero essere quelli fissati dal club rossonero per gli impegni europei. Si dovrebbe dunque andare dai 49 euro previsti in prevendita per gli abbonati in un settore popolare agli 899 euro per un biglietto di prestigio. I tagliandi saranno comunque messi a disposizione sul sito ufficiale del Milan e le rivendite autorizzate, con ogni probabilità dopo il 26 marzo, dopo la sosta per la Nazionale. Analogamente non si conoscono date e prezzi certi per la sfida del Maradona, ma dovrebbero aggirarsi dai 250 euro della Tribuna Posillipo ai 150 euro della Tribuna Nisida fino ai 100 euro per i Distinti e ai 60 euro delle curve. Non si escludono però sorprese, magari poco gradite per chi non si accontenterà del televisore.