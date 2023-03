Milano, due aerei militari hanno sorvolato la città a bassa quota

Questa mattina due caccia tornado hanno sorvolato i cieli di Milano. Secondo quanto comunicato dalla questura a Milano Today, si tratta di un'esercitazione in vista della Stramilano, in programma domenica 19 marzo. Il rombo dei motori degli aerei ha attirato l'attenzione di migliaia di milanesi, che sui social hanno postato le immagini dei due caccia in volo. Domenica ci sarà anche un evento dell'Areonautica militare.