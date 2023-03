Stramilano 2023, il percorso della mezza maratona cittadina

Come da tradizione le distanze da percorre tra cui scegliere sono tre: la Stramilanina da 5 chilometri, la Stramilano da 10 chilometri e la Stramilano half marathon da 21 chilometri. Madrina di questa 50esima edizione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella ascolta articolo Condividi

Si svolgerà domenica 19 marzo la 50esima edizione della Stramilano che quest'anno avrà come madrina della manifestazione Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella che accompagnerà i runner lungo i percorsi. Come da tradizione le distanze da percorre tra cui scegliere sono tre: la Stramilanina da 5 chilometri, la Stramilano da 10 chilometri e la Stramilano half marathon da 21 chilometri. I due tracciati più brevi partono da piazza Duomo e si concludono all'Arena Civica, mentre la mezza maratona inizia e termina in piazza Castello. Ecco quali sono le strade interessate dalla manifestazione sportiva.

Stamilanina, il percorso di 5 chilometri La partenza della Stramilanina è prevista da iazza del Duomo e a seguire le vie attraversate dai runner sono: via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo R. Mattioli, via A. Catena, piazza Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Palestro, via Marina, via Senato, via Sant'Andrea, via Montenapoleone, via A. Manzoni, via G. Verdi, via dell'Orso, via Cusani, largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazzale L. Cadorna, via P. Paleocapa, viale Gadio, Parco Sempione Vialetti Interni e arrivo all'Arena Civica Gianni Brera.

Stramilano, il percorso di 10 chilometri Anche il percorso intermedio ha inizio da piazza del Duomo, poi gli atleti attraverseranno via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo R. Mattioli, via A. Catena, piazza Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, piazza Oberdan, viale L. Majno, piazza del Tricolore, viale Bianca Maria, piazza V Giornate, viale Regina Margherita, viale E. Caldara, piazza Medaglie d'Oro, viale A. Filippetti, viale B. d'Este, piazzale Porta Lodovica, viale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale G.d'Annunzio, piazza A. Cantore, viale Papiniano, piazzale Aquileia, viale di Porta Vercellina, piazzale F. Baracca, via E. Toti, piazza Conciliazione, via XX Settembre, via M. Curie, viale Moliere, viale Alemagna, parco Sempione Vialetti interni e arrivo all'Arena Civica Gianni Brera.

Stramilano half marathon, il percorso di 21 chilometri La mezza maratona prende il via da piazza Castello per poi attraversare viale Gerolamo Gadio, via Legnano, viale Elvezia, viale Giorgio Byron, via F. Melzi d'Eril, corso Sempione, viale Giulio Douhet, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, bastioni di Porta Volta, viale Francesco Crispi, piazza XXV Aprile, bastioni di Porta Nuova, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, viale Città di Fiume, bastioni di Porta Venezia, piazzale Oberdan, viale Luigi Majno, piazza del Tricolore, viale Bianca Maria, piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, viale Emilio Caldara, piazzale Medaglie d'Oro, viale Angelo Filippetti, viale Beatrice d'Este, piazzale di Porta Lodovica, viale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale Gabriele d'Annunzio, piazzale Antonio Cantore, viale Papiniano, piazzale Aquileia, viale di Porta Vercellina, piazzale Francesco Baracca, via Enrico Toti, piazza della Conciliazione, via Alberto da Giussano, via Guido da Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza M. Buonarroti, via Monte Rosa, piazza Giovanni Amendola, viale Ezio, piazzale Giulio Cesare, viale Belisario, viale Cassiodoro, piazza Sei Febbraio, viale Severino Boezio, largo Domodossola, viale Duilio, piazzale Carlo Magno, via Gattamelata, via Colleoni, piazzale Damiano Chiesa, via Emanuele Filiberto, corso Sempione, via F. Melzi d'Eril, viale Giorgio Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gerolamo Gladio e arrivo in piazza Castello.