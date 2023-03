La Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism), attraverso il suo presidente, Loreto Gesualdo, ha espresso il suo sostegno agli "esponenti della comunità scientifica che erano in prima linea nel momento più buio, quando del virus SarsCov2 non si sapeva ancora quasi nulla". E c'è il sostegno di tutti i direttori dell'Iss a Silvio Brusaferro. Secondo l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagato nell'inchiesta, è mancato "il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto". Intanto l'Accademia dei lincei Commissione Covid 19 ha pubblicato un documento sulla pandemia in cui si consiglia alle autorità politiche e si segnala all’opinione pubblica la necessità di "sforzi internazionali coordinati per la transizione della sorveglianza per Covid-19, dalla raccolta completa di dati sui casi per sostenere la sorveglianza integrata delle malattie respiratorie acute, comprese strategie armonizzate per test mirati per l'influenza e SarsCoV2 e il campionamento dell'Rna virale per il monitoraggio genomico in tempo reale dei sottotipi e delle varianti virali".