Brusaferro: "su mascherine a medici siamo nel caos"

Siamo "nel caos". E' quanto scrive in una chat alla funzionaria dell'Oms Benedetta Allegranzi il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro il 25 marzo del 2020. La conversazione è riportata nella maxi-informativa della Gdf sull'inchiesta Covid. L'argomento sono le mascherine per i medici. Brusaferro fa riferimento ad una lettera dei medici ospedalieri Anaao-Assomed in cui si esprimeva preoccupazione per l'incolumità dei sanitari. "Capisco che è una situazione molto difficile (...) - scrive Allegranzi - bisognerebbe rispondere a questa lettera spiegando come stanno le cose (...) ma capisco sia difficile". "Domani ovviamente lo farò - risponde Brusaferro - Era solo per darti idea della pressione". "C'è movimento sull'upgrade dei mezzi di protezione? - chiede poi Brusaferro - Mi arrivano segnalazioni informali". La funzionaria Oms nega, e chiede da chi arrivi la segnalazione. Brusaferro fa il nome di un importante scienziato italiano, molto in vista in quei giorni. "E' mal informato" gli risponde l'altra. "E' che siamo nel caos" conclude Brusaferro. (