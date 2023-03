Atti dell'inchiesta sul Covid a Bergamo: dalle chat tra esperti e amministratori nei primi giorni cruciali della pandemia traspare il caos nei palazzi romani e nelle regioni più colpite, come la Lombardia. Fare tamponi "a tutti adesso è la c..... del secolo", scriveva il 15 marzo di tre anni fa Ranieri Guerra allora numero 2 dell'Oms a Brusaferro presidente dell'Iss. Fontana intanto attacca Crisanti: "La Procura di Bergamo ha il dovere di diffidare il proprio consulente" da continue apparizioni in tv.