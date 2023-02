Mattia Maestri si era presentato una prima volta all'ospedale del paese lodigiano nel pomeriggio del 18 febbraio, poi due giorni dopo era risultato positivo. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio era stato ricoverato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni, riuscendo in seguito a guarire. E' stato il paziente 1 in Italia.

Intanto continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i contagi Covid (-8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari (-7,5%) e le terapie intensive (-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sui dati rilevati nella settimana 10-16 febbraio.

"La pandemia è finita? Non possiamo dirlo noi con i dati a livello italiano, visto che si tratta di una sfida sanitaria globale. La fine della pandemia la dichiarerà l'Oms in base ai dati provenienti da tutto il mondo perché come abbiamo imparato in questi tre anni siamo tutti collegati, se una variante contagiosa spunta da una parte è sicuro che arriverà rapidamente anche da noi", ha detto oggi Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore', sottolineando che "siamo in una fase in cui possiamo serenamente convivere con il virus".