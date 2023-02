Covid, vaccini e premi, in Puglia in sospeso pagamento 20mln

Tra premi Covid e attività di vaccinazione, gli operatori sanitari in Puglia attenderebbero, secondo una stima dei sindacati, il pagamento di circa 20 milioni di euro in totale. E' quanto emerso oggi durante una riunione tra il dipartimento Salute della Regione Puglia e i sindacati di categoria. Domani è in calendario un altro incontro, questa volta tra Regione e Asl per fare il punto della situazione e accertare se la cifra reale corrisponde ai 20 milioni conteggiati dai sindacati. Dei 20 milioni, secondo le stime del sindacato Fsi-Usae, poco meno di 15 riguarderebbero il saldo dei compensi per le vaccinazioni anti Covid.