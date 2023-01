La sottovariante Omicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all'origine di quasi la metà dei nuovi casi degli Stati Uniti. Da inizio pandemia, secondo l'Iss, sono stati diagnosticati 4.812.767 casi tra bimbi e ragazzi da zero a 19 anni, di cui 25.313 ospedalizzati, 572 ricoverati in terapia intensiva e 89 deceduti. In linea generale prosegue invece la discesa del virus in Italia e, superato il passaggio "a rischio" delle feste natalizie, pare stabilizzarsi e rafforzarsi il percorso verso il basso delle curve Covid, da quella dei contagi fino a quella delle vittime. Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato un totale di 12.658 decessi legati al Covid negli ospedali tra il 13 e il 19 gennaio. Il bilancio ufficiale sale a 72.596 morti dall'8 dicembre, quando è stata smantellata la politica 'zero Covid'.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: