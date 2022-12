Covid, le ultime notizie. Cina cambia criteri rilevazione decessi

La Cina ha dichiarato che nessuna persona e' morta a causa del Covid-19 ieri, dopo aver cambiato i criteri di registrazione dei decessi causati dal virus, per cui la maggior parte di essi non viene più conteggiata. In Italia, invece, preoccupa lo stallo nella somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid: ci si avvicina infatti alle festività natalizie con il 72% degli over60 e dei soggetti fragili ancora scoperti. Intanto, continua il calo dei contagi ma aumentano i decessi che, ultimi e decrescere tra tutti i parametri epidemici, hanno superato la quota di 100 al giorno. L'ultimo aggiornamento del quadro epidemiologico arriva dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022. A preoccupare maggiormente, in vista del Natale e delle maggiori occasioni di aggregazione durante le Feste ( IL PARERE DEGLI ESPERTI ), sono proprio i tassi di copertura per la quarta dose.