Pensionato uccide la moglie malata e si toglie la vita nel Torinese

Omicidio-suicidio in provincia di Torino, a Castellamonte. Un pensionato di 71 anni ha ucciso la moglie 70enne sparandole alla testa, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo soffriva di depressione per la malattia della moglie, affetta dal morbo di Alzheimer. La donna è stata trovata nel suo letto. L'arma utilizzata per il delitto sarebbe stata regolarmente detenuta.

La coppia aveva due figli

L'omicidio-suicidio è avvenuto in una villetta, in un quartiere residenziale alle porte del paese nel Canavese. L'uomo, un odontotecnico in pensione, ha ucciso la moglie con un solo colpo alla testa poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. La coppia aveva due figli. "Sono sconvolto perché sono persone che conoscevo, come tutti in paese, una tremenda notizia per tutta la comunità", è stato il primo commento di Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, una cittadina con poco meno di 10mila abitanti della Città metropolitana torinese.