Covid: cade obbligo quarantena in megalopoli cinese Chongqing

Non è obbligato alla quarantena chi ha sintomi lievi da Covid

nella megalopoli Chongqing, Sud della Cina. Il capovolgimento nella linea adottata dalle autorità cinesi arriva dopo mesi di restrizioni senza eguali, quando un singolo caso poteva mandare migliaia di persone in lockdown.Le autorità ammettono che l'epidemia è "impossibile" da tracciare, e Chongqing - che ospita circa 32 milioni di persone - è diventata una delle prime parti del Paese a consentire alle persone di lavorare normalmente anche con sintomi visibili, ha riferito il Chongqing Daily. L'avviso, emesso domenica, afferma che i lavoratori "lievemente sintomatici" "possono lavorare normalmente dopo aver assunto protezioni personali in conformita' con le loro condizioni fisiche e le esigenze del loro lavoro". I sanitari poi esortano i residenti a non sottoporsi "inutilmente" ai test del virus o a non richiedere alle persone di mostrare un risultato negativo, con eccezioni per alcune strutture come case di cura, scuole e carceri.