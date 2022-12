Covid, Hong Kong: stop a obbligo isolamento per chi arriva da fuori

Dal 14 dicembre saranno revocate le restrizioni di ingresso legate al contenimento del coronavirus, che prevedono per chi entra nel territorio dell’ex colonia britannica un isolamento di 72 ore. Lo ha annunciato il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee

Stop all'isolamento obbligatorio per chi arriva a Hong Kong. A partire da domani, 14 dicembre, a Hong Kong saranno revocate le restrizioni di ingresso legate al contenimento del Covid-19, che prevedono per chi entra nel territorio dell’ex colonia britannica un isolamento di 72 ore, indipendentemente dalle condizioni di salute. Lo ha annunciato il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee. “La decisione si basa su dati e rischi. Il rischio di infezioni di casi importati è minore del rischio di infezioni locali. Crediamo che la revoca delle misure non accrescerà il rischio di focolai locali”, ha dichiarato. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

A partire da domani, come riferito dal capo dell’esecutivo di Hong Kong, chi risulterà negativo al test Pcr fatto in aeroporto riceverà un codice azzurro che gli consentirà di muoversi liberamente in città. Chi, invece, risulterà positivo dovrà seguire le misure di protocollo abituali. “Il nostro obiettivo è permettere i viaggi transfrontalieri normali prima possibile ma possiamo andare avanti solo seguendo l’evolversi della situazione locale”, ha sottolineato John Lee.

Cina ritira l'app per tracciare i movimenti dei residenti



Intanto, la Cina ha mosso un nuovo passo verso il superamento della politica "zero Covid". Le autorità hanno annunciato il ritiro dell'applicazione utilizzata per tracciare i movimenti dei residenti, due anni dopo il suo lancio. La "Mappa degli spostamenti" si basava sul segnale telefonico e permetteva ai suoi utenti di dimostrare ovunque fosse richiesto i propri spostamenti degli ultimi sette giorni. Se non compariva nell'elenco nessuna zona "ad alto rischio", l'applicazione mostrava una freccia verde, simbolo di passaggio autorizzato.