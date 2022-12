Secondo l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 2 all'8 dicembre 2022 i decessi per Covid-19 sono aumentati dell'8% con una media salita da 91 a 98 al giorno; nello stesso periodo sono aumentati anche i ricoveri, sia nei reparti ordinari (+9%) sia nelle terapie intensive (+4,7%). I nuovi casi aumentano in 13 regioni e in 48 province e sale anche l'incidenza, che in 22 province supera 500 casi per 100mila abitanti. Sempre nella settimana il numero dei nuovi vaccinati contro il virus Sars-CoV-2 è diminuito del 22,3%, toccando il record negativo dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid-19. La Cina è pronta a ritirare la "Communications Itinerary Card", una delle principali app utilizzata per tracciare i contatti Covid durante la pandemia e pietra miliare nell'allentamento delle rigide misure della strategia "zero-Covid". Crescono i casi negli Stai Uniti.

