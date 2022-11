Si continua a scavare alla ricerca dei quattro dispersi. Il bilancio delle vittime è salito a otto. Oltre 200 gli sfollati. Una trentina le abitazioni coinvolte. Ed è scontro sulla sanatoria introdotta dal governo Conte. L'ex ministro Costa a Sky TG24: "Non ci fu nessun condono". Dividono il governo le parole di Pichetto contro i sindaci. Oggi allerta arancione per il maltempo in Sicilia; gialla in Calabria