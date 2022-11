13/14 ©Ansa

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato di voler rimettere mano, "anche in maniera radicale", alla normativa sui condoni, ricordando che "gli abusi non sono tutti uguali". Ha anche ribadito la necessità di stanziare ulteriori finanziamenti per i comuni che hanno intenzione di abbattere gli edifici abusivi. Ma, ha spiegato, "bisogna fare una netta distinzione tra chi ha aperto una finestra in più e non doveva aprirla e l'abuso di chi ha costruito un villino sulla spiaggia o in una zona ad alto rischio come è accaduto purtroppo ad Ischia"