Non è la prima volta che l’isola campana è vittima di maltempo e frane. Negli ultimi 16 anni sono almeno tre gli eventi tragici causati in parte da quelli che la scienza chiama “eventi climatici estremi” e in parte dall’aggressione edilizia che reso ancora più fragile un territorio già in bilico per la sua struttura idrogeologica. Il 30 aprile 2006 era stata sempre una frana di detriti e di fango a colpire l’isola, all’altezza del monte Vezzi. Un’abitazione fu spazzata via, insieme alle vite di quattro persone che ci vivevano