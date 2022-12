Ischia, frana a Casamicciola. Chi sono le vittime accertate

11/11 ©Ansa

La frana ha colpito Ischia alle 5 del mattino del 26 novembre. Dopo ore di pioggia incessante, sul monte Epomeo, a ridosso di Casamicciola, si apre uno squarcio nella montagna. Gli alberi vengono giù e la terra si mischia all'acqua generando una colata di fango che travolge tutto quello che trova. Finiscono in mare auto e minibus in sosta, a valle rotolano enormi massi. Piazza Anna De Felice, ribattezzata così in omaggio alla 15enne che perse la vita nella frana del 2009, si riempie di detriti

