Frana Ischia, nuova allerta meteo: al via evacuazione a Casamicciola

"La previsione è di pioggia per 40-50 mm, nettamente inferiore a quella del 26 novembre, ma è chiaro che questa pioggia grava su un'area colpita che ha molto fango pendente", ha aggiunto il direttore della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo -. Sottolineo che il 26 novembre ci sono stati picchi di 100 mm di pioggia, che rappresentano il massimo da quando abbiamo i pluviometri, dall'inizio degli anni 2000, come evento di pioggia dell'isola".

L'evacuazione

Il territorio del comune isolano è stato mappato e suddiviso in zone a seconda della gravità del rischio e si stima che dovranno essere oltre 1.300 le persone che dovranno lasciare le proprie case fino al cessato allarme. Per ospitarle sono stati reperiti, fino ad ora, oltre 1100 posti in una decina di hotel in quattro comuni ischitani mentre altri 5/600 posti saranno disponibili presso il palazzetto dello sport Taglialatela di Ischia Porto e la palestra della scuola Balsofiore a Forio. "Le persone andranno in albergo ma torneranno alle loro case una volta cessato l'allarme", ha aggiunto Legnini. Per non ingolfare di traffico le strade dell'isola, gli sfollati saranno accompagnati agli hotel ed agli hub pubblici di accoglienza con dei bus navetta. E' stato attivato un numero verde per l'emergenza 800850114.

Intanto anche in altre zone di Ischia, Forio e la stessa Casamicciola, potenzialmente a rischio, sono state emesse ordinanze di sgombero che riguardano circa una ventina di abitazioni. Dopo quella del primo cittadino di Forio, che già domenica scorsa aveva deciso di far evacuare alcune abitazioni di via Piellero e di Santa Maria al Monte, ora arriva quella del sindaco di Ischia che ha ordinato lo sgombero delle abitazioni della zona di Monte Vezzi, dove nel 2006 si verificò una frana a seguito di forti piogge che provocò 4 vittime.