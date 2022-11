Frana a Ischia, salvato il cane che si era rifugiato nell'auto

"Per portarlo via abbiamo dovuto richiedere la sedazione da parte del veterinari dell'Asl. Ora è al sicuro", fa sapere la Protezione civile

Yuki, il cane che aveva cercato riparto all'interno di un'auto, è l'unico sopravvissuto della sua famiglia, morta a causa della frana a Ischia, a Casamicciola. Spazzata via dalla furia del maltempo. Lo ha fatto sapere la Protezione civile sui social: "Per portarlo via abbiamo dovuto richiedere la sedazione da parte del veterinari dell'Asl. Ora è al sicuro", fanno sapere. (FRANA A ISCHIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE IMMAGINI VISTE DAL DRONE)