Frana Casamicciola, in video uomo semisommerso dal fango. VIDEO

Ischia, frana a Casamicciola Terme: si cercano i dispersi. FOTO

La frana è partita dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Fra i dispersi, oltre una decina, due ragazze e una famiglia con due figli. Salvate due persone che si trovavano in un'auto finita in mare. Il commissario straordinario e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa. Il prefetto di Napoli: ''Al momento non abbiamo morti accertati''. Il maltempo rallenta i soccorsi

Sono oltre una decina i dispersi a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, dove stamattina una frana è crollata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. "È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili", ha detto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, fra le persone disperse - oltre una decina - risultano due ragazze e una famiglia con due figli. Un'altra famiglia composta da padre, madre e un neonato è stata portata in salvo. Un 64enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Rizzoli dopo essere stato travolto dalla frana in piazza Maio. ''Al momento non abbiamo morti accertati'', ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa