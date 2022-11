La frana è partita dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Fra i dispersi una madre e il figlio neonato, poi due ragazze e un'altra famiglia con due figli. Salvate due persone che si trovavano in un'auto finita in mare. Il commissario straordinario e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa. Il maltempo rallenta i soccorsi. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso. L'Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l'elisoccorso. Il sindaco di Lacco Ameno ha già messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l'ospedale Rizzoli per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni a rischio.