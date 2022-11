E' una 31enne la prima vittima accertata della frana di Ischia, mentre anche nella notte sono proseguite le ricerche degli 11 dispersi. Tredici i feriti. Evacuazione per 200 persone. Stamattina alle 11 il Cdm per la dichiarazione dello stato d'emergenza. Meloni: "Governo pronto a fare la sua parte". Mattarella: "Vicino alla popolazione colpita". Il capo della Protezione civile Curcio: "Diversi danni perché la colata di fango è stata distruttiva nella parte superiore e poi è andata a mare. Troppo presto per la conta dei danni". Allerta arancione per il maltempo oggi in Campania, Calabria e Sicilia; gialla in Basilicata.

