Ischia, frana a Casamicciola: 7 corpi recuperati 5 dispersi. LIVE

Santanchè: "Aiuti a Ischia per non perdere stagione turismo"

"Vogliamo tranquillizzare le persone che hanno a Ischia attività legate al turismo. Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua". Lo ha detto questa sera a Zona Bianca su Rete 4 la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che poi ha invitato alla cautela sulla comunicazione: "Ho visto giornali tedeschi che parlavano di Ischia distrutta. Non vorrei che una comunicazione non appropriata facesse perdere prenotazioni. E' una tragedia quella che è successa ma non aggiungiamo problemi agli abitanti, che vivono con il turismo. Il governo c'è, ci sarà, e metterà i fondi a disposizione".