"I medici no vax, quelli che non si sono fatti il vaccino contro il covid, non sono stati mica radiati dai loro rispettivi ordini professionali". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al quotidiano 'Libero' in merito al rientro dei medici no vax al lavoro. "I dottori no vax sono stati 'sospesi', iniziamo a usare le parole per quello che sono, sennò è il caos". "A meno che qualcuno non teorizzi la sparizione di queste persone dalla scena medica - ha evidenziato Zaia - era inevitabile che prima o poi si sarebbero presentate negli ospedali. La sospensione non dura per sempre. Il governo ha fatto un provvedimento che è solo un'anticipazione di quello che era già stato previsto. Io credo che i medici non vaccinati, a tutela dei pazienti ma anche loro, non debbano essere reimpiegati in quei reparti che sono considerati a rischio". "In Veneto quelli che dovevano essere reintegrati il primo gennaio e che, adesso, rimetteranno il camice prima sono solo 12 su 605 operatori sanitari sospesi in totale. - ha spiegato Zaia - Anche questo dà la portata del fenomeno. Una regione come la mia dispone di 11mila medici in ospedale e altri 3mila in medicina di base. Non è mia intenzione fare la difesa d'ufficio del governo, primo perché non ne ha bisogno e secondo perché non sono un avvocato. Aggiungo, però, che se vuole uscirne bene, adesso è il momento della fase 2". Covid e medici no vax, Emiliano a Sky TG24: “La legge regionale è valida ed efficace”