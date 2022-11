Ancora polemica per le nuove regole anti-Covid del governo Meloni sul reintegro dei medici e sanitari no vax. Non 'c'è più l'obbligo di vaccino per i sanitari, restano le mascherine in ospedale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Quello che andranno a fare saranno sono le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore dove i medici reintegrati potranno andare a lavorare". Sono 1878 quelli che potrebbero rientrare effettivamente in servizio, come ha comunicato la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo). La legge regionale della Puglia che impedisce l'impiego dei medici non vaccinati contro il Covid-19 nei reparti più a rischio "verrà impugnata". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute.