Cronaca

Covid, stop obbligo vaccino per il personale sanitario: I DATI

Il governo Meloni ha deciso di anticipare all’1 novembre la fine della norma che obbligava medici e operatori sanitari a vaccinarsi: è così anche in Spagna e Regno Unito. Potranno così tornare a lavorare alcune migliaia di professionisti che erano stati sospesi. Confermato invece l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie, come accade in altri Stati

Il governo italiano ha deciso lo stop a partire da oggi, 1 novembre 2022, dell'obbligo vaccinale anti Covid per medici e operatori di professioni sanitarie. "L'obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare all'1 novembre la fine dell'obbligo e questo ci consente di recuperare 4 mila persone ora ferme in un sistema sotto-organico”, ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Il Consiglio dei ministri di fatto anticipa di due mesi - dal 31 dicembre all'1 novembre lo stop all'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie