Covid, il bollettino diventa settimanale: chi è a favore e chi contro

1/15 ©Ansa

Era il 24 febbraio 2020 quando Angelo Borrelli, allora capo della Protezione Civile (nella foto), scese nella sala stampa della sede del Dipartimento di via Vitorchiano a Roma per leggere per la prima volta il bollettino Covid: una persona guarita, 6 vittime e 222 positivi, di cui 101 ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali, 27 nei reparti di terapia intensiva e 94 in isolamento domiciliare. “Quel bollettino - dice oggi Borrelli - era lo strumento che avevamo in quel momento per parlare al Paese"

GUARDA IL VIDEO: Covid, Schillaci: "Commissione su soldi pubblici"