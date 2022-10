Sono 38.969 nuovi casi registrati dal Ministero della Salute e 73 i morti. Salgono a 6.592 ricoveri (+52) e a 252 le intensive (+8). Il tasso di positività è al 18,1% (-0,7%). La dose aggiuntiva/booster del vaccino anti Covid-19 protegge dalla malattia grave all'82% rispetto ai non vaccinati. Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nella versione integrale del rapporto settimanale, aggiornato al 12 ottobre. Efficacia che, con il ciclo completo (due dosi), è pari al 62,5% nei vaccinati con da meno di 90 giorni, al 64% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e al 69% oltre 120 giorni. Reinfezioni in lieve aumento in ultima settimana, al 16,2% (BOLLETTINO - GRAFICI - MAPPE). L'azienda biotecnologica Novavax ha presentato al World Vaccine Congress Europe 2022 i dati dello studio clinico di fase 1/2 del suo potenziale vaccino combinato contro Covid-19-influenza (CIC). I risultati, positivi, hanno dimostrato la capacità del vaccino CIC di generare risposte immunitarie, anticorpali e risposte delle cellule T CD4+polifunzionali, contro il virus Sars-CoV-2 e contro i ceppi influenzali omologhi ed eterologhi.