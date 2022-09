In netta risalita la curva epidemica in Italia. Sono 44.878 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, quanti non se ne vedevano da due mesi e quasi il doppio di quelli conteggiati esattamente una settimana prima. ( MAPPE BOLLETTINO ). L'agenzia europea per il farmaco ha intanto iniziato a valutare la domanda di autorizzazione della versione adattata di Spikevax, il vaccino di Moderna contro il virus originale e le sue sottovarianti Omicron Ba4 e 5. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque: non servirà più indossarle su bus, metro e treni ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà inveceil 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro.