Sono ancora in calo le terapie intensive (-13) e i ricoveri ordinari (-133). I casi sono 15.543, 59 i morti ( IL BOLLETTINO COMPLETO ).

Secondo uno studio dell’Onu, il virus avrebbe riportato il mondo indietro di cinque anni: come sottolineato dalle Nazioni Unite, l'Indice di Sviluppo Umano è infatti diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021, tornando ai livelli del 2016. Una circolare del ministero della Salute raccomanda il vaccino bivalente a Rna messaggero contro il ceppo originario e contro la variante Omicron BA. "come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione".