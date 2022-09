Covid, studio: per tamponi in Cina 5,5 mln tonnellate di inquinanti

Uno studio condotto da università cinesi e statunitensi ha messo in evidenza l'enorme impatto ambientale dei tamponi molecolari per la diagnosi del Covid, in termini di emissioni inquinanti prodotte da ciascun test Prc. Si stima che la Cina abbia effettuato circa 9 miliardi di tamponi dall'inizio della pandemia. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica 'Environmental Science & Technology' e di cui dà notizia il quotidiano di Hong Kong 'South China Morning Post', ha stabilito che per ogni Prc si producono 612,9 grammi di gas serra. Dunque, la Cina ha generato almeno 5,4 milioni di tonnellate di queste emissioni, a causa della sua severa politica di contenimento del Covid.



