Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 1 luglio. DIRETTA

Siglato il nuovo Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le mascherine saranno raccomandate e sarà il datore di lavoro a valutare l'obbligo. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe negli ultimi 7 giorni c'è un +50% di casi, +25,7% di ricoveri ordinari e +15% di ricoveri in terapia intensiva. Sale di un punto nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 10%, la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), occupati da pazienti con Covid-19, toccando il 24% in Umbria. E' ferma invece al 3% l'occupazione dei posti in terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d'allerta. Gli ultimi dati del ministero della salute registrano 83.274 nuovi casi e 59 decessi. Il tasso di positività sale al 28,1%. Ancora in aumento i ricoveri (+338) e le terapie intensive (+13). ( IL BOLLETTINO COMPLETO ).