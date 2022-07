8/10 ©IPA/Fotogramma

Come ci si difende in questi casi? Vaccini, mascherine al chiuso e isolamento in caso di positività e una buona igiene le 4 regole da seguire. In caso di sospetta infezione rivolgersi subito al medico, che valuterà la terapia più indicata che, nei casi più gravi, potrebbe includere anche gli antivirali