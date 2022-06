10/10 ©Ansa

Se la quarta dose aggiornata per Omicron arriverà davvero, gli italiani sembrano largamente favorevoli: a dirlo è un’indagine realizzata nelle scorse settimane da The European House - Ambrosetti e dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del Cnr, in collaborazione con SWG. Il 77% di un campione di italiani intervistati si dichiara, infatti, favorevole alla quarta dose della vaccinazione contro il Sars-Cov-2 il prossimo autunno