Per il momento la situazione non sembra grave. “Nel mio ospedale, l’Umberto I di Roma, siamo in una situazione di grossa affluenza al Pronto soccorso per quanto riguarda i positivi. Per il momento non abbiamo ancora riconvertito altri posti letto ordinari in posti letto Covid e reggiamo l'impatto”, evidenzia Mastroianni

Covid, Agenas: occupazione terapie intensive sale al 3% in 24 ore