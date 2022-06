Covid, Agenas: occupazione terapie intensive sale al 3% in 24 ore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Dopo oltre tre settimane di stabilità, la percentuale di posti nelle terapie intensive occupata da pazienti con Covid-19 in Italia è risalita nell'arco di 24 ore di un punto percentuale, tornando al 3%. Si tratta dello stesso valore di esattamente un anno fa, quando però in Italia girava una variante molto meno contagiosa. Resta, invece, stabile al 9%, nell'arco di 24 ore, l'occupazione dei posti letto nei reparti di area "non critica" da parte di pazienti con Covid-19. Sono i principali dati diffusi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e relativi al 27 giugno 2022, ma pubblicati in data odierna. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)