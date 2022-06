Covid, Agenas: l’occupazione dei reparti risalita al 9% in 24 ore

Cronaca

Covid, verso la proroga dell'obbligo di mascherine al lavoro

Prevista riunione tra i Ministeri della Salute e del Lavoro e i tecnici Inail per l'aggiornamento del protocollo di sicurezza in ambienti lavorativi. Il documento in vigore scadrà infatti il prossimo 30 giugno. La linea sarebbe quella di chiedere di indossare i dispositivi protettivi in tutti i casi in cui si è a contatto con il pubblico, in situazioni a rischio e quando non è possibile mantenere una distanza di due metri

Si va verso la proroga dell’obbligo di indossare le mascherine contro il Covid sul luogo di lavoro. È in programma per oggi una riunione in cui i tecnici dei Ministeri del Lavoro e della Salute e quelli dell’Inail dovranno decidere cosa fare dopo il 30 giugno, quando scadrà il protocollo che disciplina le norme anti Covid sui luoghi di lavoro

E se ormai per la maggior parte delle attività la necessità di avere con sé un dispositivo protettivo contro il coronavirus è caduto, sembra che in ufficio bisognerà continuare a indossarle. Anzi, come emerge da diverse indiscrezioni, non basterà nemmeno più la mascherina chirurgica