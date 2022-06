Covid, Agenas: l’occupazione dei reparti risalita all'8% in 24 ore

Il dato è emerso dal monitoraggio diffuso dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e relativo al 22 giugno 2022, ma pubblicato in data odierna. Un anno fa il valore era pari al 4%. Sono risultati stabili, invece, i dati che riguardano le terapie intensive, ferme al 2% a livello nazionale

E’ risultata in risalita all'8%, nell'arco di 24 ore, la percentuale dei posti, nei reparti ospedalieri italiani di “area non critica”, occupati da pazienti positivi al Covid-19 . Un anno fa il medesimo valore era al 4%. Resta, invece, stabile al 2% il dato che concerne l'occupazione delle terapie intensive, sempre nell'arco di 24 ore: anche in questo caso, 12 mesi fa, risultava al 4%). Sono i principali dati diffusi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ( Agenas ) e relativi al 22 giugno 2022, ma pubblicati in data odierna.

Il dettaglio regionale dei reparti di “area non critica”

approfondimento

Covid, nella mappa Ecdc l'Italia torna in rosso scuro

Esaminando nel dettaglio il monitoraggio di Agenas e sempre considerando l’arco delle 24 ore, la percentuale dei posti nei reparti ospedalieri di area medica, o “non critica”, occupata da pazienti positivi al Covid-19 è risultata in aumento in 5 Regioni. Si tratta di Friuli-Venezia Giulia (9%), Molise (6%), Sardegna (7%), Toscana (6%) e Umbria (18%). Lo stesso dato, poi, è rimasto stabile in 16 Regioni o province autonome. In questo caso si tratta di Abruzzo (all'8%), Basilicata (11%), Calabria (15%), Campania (8%), Emilia-Romagna (8%), Lazio (8%), Liguria (2%), Lombardia (6%), Marche (8%), Pa di Bolzano (10%), Pa di Trento (6%), Piemonte (4%), Puglia (8%), Sicilia (17%), Valle d'Aosta (13%) e Veneto (5%).

La situazione nelle terapie intensive

Nel medesimo masso di tempo, l'occupazione dei posti nelle terapie intensive è stata segnalata in aumento in Abruzzo (al 2%), Lazio (6%), Liguria (10%) e Sardegna (4%), mentre è sceso in Calabria (3%) e Pa di Trento (0%). Il dato, infine, è rimasto stabile in 13 Regioni o province autonome. Si tratta di Campania (3%), Emilia-Romagna (3%), Friuli-Venezia Giulia (4%), Lombardia (1%), Marche (2%), Molise (5%), Piemonte (1%), Puglia (2%), Sicilia (3%), Toscana (2%), Umbria (1%), Valle d'Aosta (8%) e Veneto (2%). In Basilicata e Pa di Bolzano, invece, la variazione non è risultata disponibile.