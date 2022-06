Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 23 giugno. LIVE

Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell'ultima settimana e cresce la diffusione della sotto-variante Omicron BA.5 più contagiosa. E gli effetti in termini di pressione sugli ospedali si fanno già sentire: si ferma, infatti, il rallentamento dei ricoveri e la curva è ora sostanzialmente piatta, mentre in 7 giorni sono più che raddoppiate le ospedalizzazioni tra i bambini. Moderna ha annunciato che il suo vaccino booster bivalente, che potrà essere disponibile da agosto, "ha dimostrato una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5".