Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 24 giugno. DIRETTA

Aumento dei contagi in tutte le Regioni, +58,9% in sette giorni nel monitoraggio Gimbe. Sono 56.166 i nuovi casi e le vittime 75. Positività su al 22,6% rispetto al 21,8% del giorno prima, mentre la campagna vaccinale è in stallo ( BOLLETTINO IN EUROPA E NEL MONDO ). L'Agenas segnala che nelle ultime 24 ore è risalita all'8% la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid, stabile invece al 2% nelle terapie intensive. Ok dall'Ema al vaccino Valneva. Raccomandato dai 18 ai 50 anni, è il sesto.