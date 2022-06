Covid, Iss: l’indice Rt torna sopra 1. In aumento anche i ricoveri

Nel rapporto, infatti, considerando il periodo 1 giugno - 14 giugno, è stato segnalato che l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), oltre la soglia epidemica ed in salita rispetto al rilevamento della settimana precedente, quando era pari a 0,83. Questo valore supera l'1 dopo due mesi e mezzo, il che indica una maggiore diffusione dell'epidemia. Il valore di Rt, infatti, era stato pari a 1,15 lo scorso 8 aprile. Da quella data in poi è stato sempre pari o inferiore all'unità. In aumento, come detto, anche l'incidenza settimanale a livello nazionale, pari a 504 ogni 100.000 abitanti nel periodo 17-23 giugno, rispetto a 310 ogni 100.000 abitanti di sette giorni prima.

Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari

Dal monitoraggio, poi, è emerso anche come siano in aumento i ricoveri per Covid-19, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. In particolare, il tasso di occupazione in terapia intensiva è salito al 2,2%, in base alla rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 23 giugno, rispetto all'1,9% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, invece, è arrivato al 7,9% in salita rispetto al 6,7% della scorsa settimana.