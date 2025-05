Stazione spaziale cinese, scoperto un batterio sconosciuto

Al momento non è ancora chiaro se la scoperta possa rappresentare una minaccia per la salute degli astronauti, ma di certo la sua capacità di adattamento, descritta nello studio, potrà essere di interesse per le future missioni spaziali di lunga durata

Secondo uno studio pubblicato su International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology un batterio mai visto prima è stato scoperto in orbita sulla Stazione spaziale cinese Tiangong. Il suo nome è Niallia tiangongensis e sarebbe 'cugino' di un microrganismo del suolo chiamato Niallia circulans, che fino a qualche tempo era considerato una forma patogena di Bacillus. Al momento non è ancora chiaro se il batterio extraterrestre possa rappresentare una minaccia per la salute degli astronauti, ma di certo la sua capacità di adattamento, descritta nello studio, potrà essere di interesse per le future missioni spaziali di lunga durata. Ne sono convinti gli autori dell'articolo, i ricercatori dello Shenzhou Space Biotechnology Group e dell'Institute of Spacecraft System Engineering di Pechino, che hanno studiato il batterio trovato nei tamponi prelevati a bordo della stazione spaziale cinese nel maggio 2023 dall'equipaggio della Shenzhou-15, nell'ambito di una delle due indagini condotte dal China Space Station Habitation Area Microbiome Programme.