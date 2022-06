Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 25 giugno. DIRETTA

La variante Omicron corre in otto regioni. In risalita oltre l'1 l'indice RT sopra la soglia epidemica. Ma si teme che il numero dei positivi sia sottostimato. L'Iss: dopo due mesi e mezzo l'indice trasmissibilità Rt risale a 1,07 sopra la soglia epidemica, che indica una maggiore diffusione dell'epidemia. Rezza: "Virus circola a elevata velocità, utilizzare mascherine e proteggere i più fragili con la dose booster". Nessuna regione è a rischio basso, per 12 è moderato, per 9 è alto, due sono ad alta probabilità di progressione. ( BOLLETTINO IN EUROPA E NEL MONDO ).