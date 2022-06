4/10 ©IPA/Fotogramma

Le mascherine filtranti Ffp2, si legge nella bozza "rimangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne ai lavoratori l'utilizzo nei contesti a maggior rischio"

Covid, per il 32% degli italiani le restrizioni hanno pesato sul rapporto di coppia