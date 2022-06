Covid, vaccino universale: test BioNTech-Pfizer al via in autunno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un candidato vaccino anti-Covid di nuova generazione che protegge da un'ampia varietà di varianti del coronavirus Sars-CoV-2. Ci stanno lavorando il colosso farmaceutico Pfizer e l'azienda partner tedesca BioNTech. Quest'ultima ha fatto sapere che i test sugli esseri umani inizieranno nella seconda metà dell'anno, in autunno. Come riporta Reuters, si tratta di un farmaco, ancora in fase sperimentale, progettato per andare oltre i vaccini attuali e coprire varianti presenti e future del virus. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)