9/10 ©Getty

Ad ogni modo, "un evento stressante come quello della pandemia - si rileva - non dovrebbe essere considerato come unico fattore che influenza la qualità di una relazione e il benessere psicologico. I risultati dello studio s'inseriscono infatti all'interno di un filone di ricerca che garantisce una visione più complessa e multi-fattoriale del benessere di coppia e che prende in considerazione fattori individuali e ambientali preesistenti