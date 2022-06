Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 30 giugno. DIRETTA

Usa acquistano 100 milioni di vaccini per l'autunno

L'amministrazione Biden ha annunciato un accordo per l'acquisto di oltre 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Pfizer per la campagna autunnale. Il contratto da 3,2 miliardi di dollari include dosi sia per adulti che per bambini. Per la prima volta ci saranno anche vaccini monodose sui quali però Pfizer sta ancora aspettando il via libera della Fda e del Centro per il controllo delle malattie. "Negli ultimi 18 mesi, abbiamo acquistato e consegnato oltre 750 milioni di dosi di vaccino contro il Covid a livello nazionale, contribuendo alla vaccinazione completa di due terzi degli adulti americani", si legge in una nota del Dipartimento della salute.